Avec une médaille d'argent à l'Euro U23 et une demi-finale sur 800m, Eliott Crestan sort d'une saison 2021 réussie. Une réussite que le Namurois espère concrétiser lors de la saison 2022 qu'il prépare au stage du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) à Belek en Turquie. "C'est la première fois que je viens ici avec le COIB mais j'étais déjà venu avec la ligue d'athlétisme", a confié Crestan à Belga jeudi. "C'est un peu différent avec le COIB parce que cela permet de créer un esprit d'équipe. Et c'est toujours chouette de voir plein de sports différents réunis. À Tokyo, c'était un peu différent car tout le monde était dans sa bulle."

Après avoir connu un an de galère après une blessure, le Namurois a livré une brillante saison avec une médaille d'argent à l'Euro U23 puis une première participation aux Jeux Olympiques où il a atteint les demi-finales. "C'était une belle saison. J'ai mis un an pour revenir et je me suis directement concentré sur les Jeux Olympiques. J'ai participé à l'Euro U23 dans l'optique des Jeux mais aussi avec un objectif de médaille. La demi-finale aux JO était un peu la cerise sur le gâteau même si mon objectif était quand même de passer un tour. De plus, j'ai pu découvrir pour la première fois l'atmosphère des Jeux malgré la situation sanitaire."

Une bonne saison que Crestan voudra confirmer en 2022 avec trois rendez-vous importants: les championnats du monde en salle et outdoor et les championnats d'Europe outdoor. "L'idéal serait de réaliser les minima pour les trois championnats", a précisé l'athlète du SMAC. "Seulement, avec le nouveau système de qualification qui prend en compte le classement, les minima sont très élevés. C'est un peu dommage. En termes de performance, je veux surtout essayer de battre mon record personnel."