Avec une 9e place sur 1500m et un chrono de 4.09.30 qui intègre directement son top 10 personnel, Elise Vanderelst peut être créditée d’une rentrée intéressante à l’issue du meeting Diamond League de Birmingham. La Montoise de 24 ans l’expliquait dans nos éditions de samedi : après une grosse préparation foncière, elle ne compte encore que peu de jours de travail spécifique et il lui faudra un peu de temps avant de soutenir des allures de course très élevées. Avec cette première sortie internationale, course remportée par la Britannique Laura Muir en 4.02.81, la saison 2022 de notre championne d’Europe indoor de la discipine est, en tout cas, bien lancée !

"Le chrono est loin d’être exceptionnel mais il est correct pour une rentrée dans des conditions venteuses. La forme monte progressivement", estime la protégée de Raymond Castiaux, qui chassera le mois prochain le minimum de qualification pour les championnats du monde (4.04.20).

(...)