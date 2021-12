Ses stages d’études et les championnats d’été auront la préséance sur l’indoor en 2022.

Ce vendredi, Elise Vanderelst s’envolera pour Dublin avec le reste de la délégation belge. C’est, en effet, en Irlande que se dérouleront dimanche les championnats d’Europe de cross-country où la Montoise, accompagnée de Vanessa Scaunet, Stijn Baeten et Ruben Verheyden, participera au relais mixte. Un exercice auquel elle a pris part lors de l’édition 2018 à Tilburg, avec une 7e place à la clé.

"Nous parlerons certainement sur place de l’objectif que nous voulons atteindre ensemble cette fois, mais je me dis qu’une place dans le top 5 serait vraiment super. Je pense qu’un podium sera compliqué", indique la spécialiste du 1 500 m, pour qui ce rendez-vous constitue une sympathique parenthèse. "Ce n’est pas un réel objectif, mais j’ai toujours bien aimé le cross, que je pratique chaque année. Ça me permet de travailler le foncier et l’endurance, de ne pas faire que de la piste. Je fais plus de volume et cela me sert pour l’ensemble de la saison. Et puis, cela casse un peu la routine des entraînements. C’est bien de garder le contact avec la compétition !"



(...)