Dans des conditions fraîches et pluvieuses, Armand Duplantis a concédé à la perche sa première défaite depuis les Mondiaux de Doha en 2019.

La Diamond League s’est ouverte dans des conditions horribles, ce dimanche après-midi, à Gateshead, en Angleterre. Avec un fort vent balayant un petit stade très exposé et une température allant de 12° à 9°C, moment où Elise Vanderelst a pris le départ de son 1500m, il ne fallait pas s’attendre à de grandes performances. Notre championne d’Europe en salle, dixième, a signé un chrono de 4.14.03 (record personnel : 4.05.75) à l’issue d’une course où elle s’est avant tout battue contre les éléments, la Britannique Laura Muir s’imposant en 4.03.73, reléguant sa première concurrente à quatre secondes.

De leur côté, Robin Hendrix a pris la neuvième place du 5000m en 13.25.68 (record : 13.19.50) et Ben Broeders a signé sa rentrée après trois mois d’absence avec un saut à 5,30m à la perche (5e), échouant dix centimètres plus haut. Le concours a vu le champion du monde américain Sam Kendricks remporter la victoire (5,74m) devant Armand Duplantis (5,55m), lequel voit sa série de 23 victoires (indoor compris) prendre fin. Le Suédois, après deux échecs à 5,74m, a tenté sa chance à 5,80m, voyant la barre tomber… à retardement pour son plus grand désarroi.

© AFP

On retiendra par ailleurs de ce meeting que, sous une pluie battante, la Britannique Dina Asher-Smith (11.35 avec 3,1 m/s de vent contraire) a pris le meilleur sur 100m sur la nouvelle bombe du sprint américain, Sha’Carri Richardson, visiblement assez peu à l’aise dans ces conditions pluvieuses (11.44). « Il fera chaud à Tokyo, souvenez-vous de cela ! » a-t-elle écrit sur Twitter une fois de retour à l’hôtel.