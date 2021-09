Après avoir battu trois records de Belgique depuis le début de l’année - deux sur 1 500 m, avec 4:05.71 en salle et surtout 4:02.63 en extérieur, puis un autre sur 1 000 m (2:35.98), Elise Vanderelst sera en piste pour un quatrième record national, ce vendredi, au Mémorial Van Damme. Cette fois, c’est sur le Mile que la Montoise de 23 ans, qui a maintenu sa condition physique de Tokyo, va tenter de s’illustrer, ayant dans le viseur le chrono de 4:28.11 réussi par Almensh Belete en 2012.

"L’objectif est de battre le record de Belgique, je m’en sens capable, mais si je n’y parviens pas, ce ne sera pas une grosse déception non plus car j’ai déjà atteint tous mes objectifs de l’année", souligne la championne d’Europe en salle du 1 500 m, qui a appris que Sifan Hassan, trop fatiguée pour une tentative de record du monde sur 10 000 m, allait finalement prendre part au Mile. "OK ! Ce sera donc une course rapide et c’est bien pour moi, je devrai juste suivre sans trop réfléchir", commente Elise, par ailleurs très heureuse de retrouver du public, 28 000 personnes étant attendues au stade Roi Baudouin. "C’est très chouette, surtout parce que ma famille, qui ne m’a pas vue en compétition depuis longtemps, pourra venir. Et je pourrai faire plaisir à l’une ou l’autre personne."