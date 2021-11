La commission de sélection de la Ligue Royale Belge d’Athlétisme a sélectionné 17 athlètes ainsi que 2 réserves pour les championnats d’Europe de cross-country qui se dérouleront le 12 décembre prochain à Dublin. Fait étonnant, aucune femme n’a été reprise dans les catégories seniors et espoirs alors que trois équipes masculines (une par catégorie d’âge) ont été sélectionnées. L’athlète de Herve Arnaud Collard figure dans le collectif espoirs. Quant à Elise Vanderelst (MOHA) et Vanessa Scaunet (RCABW), qui occupaient les deux premières positions en cross court lors de la CrossCup de Roulers dimanche, elles composeront le relais mixte avec Stijn Baeten et Ruben Verheyden.

La sélection :

> HOMMES

Seniors : Michael Somers, Isaac Kimeli, Nicolaï Saké, Pieter-Jan Hannes.

Espoirs : Arnaud Collard, Guillaume Grimard, Ward Leunckens, Marco Vanderpoorten.

Juniors : Noah Konteh, Mathis Lievens, Wout Louagie, Kobe Van Rie.

> FEMMES

Juniors : Annelies Nijssen.

> MIXTE

Relais : Elise Vanderelst, Vanessa Scaunet, Stijn Baeten, Ruben Verheyden (réserves : Paulien Nelissen, Sven Bombeke).