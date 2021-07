Cynthia Bolingo n'est pas la seule athlète à avoir établi un nouveau record de Belgique, ce samedi, à Heusden. Après avoir déjà battu cette année les deux références nationales du 1500m, en salle et en extérieur, la Montoise a fait progresser de près de huit dixièmes le vieux record national du 1000m qu’Anne-Marie Van Nuffel avait porté à 2.36.76, en 1979, à Berlin. La championne d’Europe indoor du 1500m, troisième de la course remportée par la Kenyane Moraa (2.34.71), a signé un chrono de 2.35.98 qui constitue la 4e performance mondiale de l’année.

« Je suis très satisfaite de mon chrono », commente Elise, bouquet de fleurs à la main. « Les conditions étaient optimales et j’ai eu de bonnes sensations pendant la course. J’ai juste été un peu gênée un moment, j’ai dû pousser un peu mais j’ai réussi à bien terminer. C’est bien, en tout cas, de partir aux Jeux olympiques avec un bon sentiment. »

Anne-Marie Van Nuffel, qui œuvre chaque année à la bonne réussite du meeting limbourgeois, a été la première à féliciter celle qui lui a succédé. « Je viens de perdre mon dernier record, je n’ai plus rien ! » sourit-elle. « Mais à 65 ans, il était temps et cela me fait plaisir que ce record national revienne à Elise. Je m’étais préparée à le lui céder parce que c’est une vraie spécialiste du 1500m et qu’elle dispose du fond nécessaire pour battre le record du 1000m. Plusieurs filles, dont Sandra Stals que j’ai entraînée, avaient tenté de l’améliorer mais sans succès. C’est plus compliqué, je pense, qu’on vient du 400m-800m. En tout cas, c’est un excellent résultat pour la confiance d’Elise avant les Jeux de Tokyo où je lui souhaite le meilleur." Sympa !