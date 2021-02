Y a-t-il un moment dans la saison où Jakob Ingebrigtsen n’est pas en forme ? Pour sa rentrée, le phénoménal Norvégien de 20 ans, qui possède déjà une belle collection de records depuis les catégories d’âge, ne s’est, en tout cas, pas loupé, ce mardi soir à Liévin, et peut s’enorgueillir d’un nouveau record d’Europe du 1500m en… 3.31.80. Un chrono qui est tout simplement le cinquième meilleur chrono de l’histoire : l’Éthiopien Samuel Tefera (3.31.04), Hicham El Guerrouj (3.31.18) et les Éthiopiens Kejelcha (3.31.58) et Gebrselassie (3.31.76) sont les seuls à avoir été plus vite que lui !