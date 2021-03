Elise Vanderelst a été sacrée championne d’Europe à l’issue d’une course très tactique.

Après trois journées de compétition à l’Euro de Torun, la Belgique occupe la tête du classement par nation grâce à une deuxième médaille d’or remportée, sur 1500m, par Elise Vanderelst au lendemain du doublé de Nafi Thiam et Noor Vidts au pentathlon. Déjà vice-championne d’Europe espoirs en plein air, la Montoise de 23 ans a décroché une première médaille (et laquelle !) chez les seniores à l’issue d’une course extrêmement lente et tactique au bout de laquelle elle a fait parler sa pointe de vitesse pour devancer, en 4.18.44, la Britannique Archer (4.19.91) et l’Allemande Klein (4.20.07). Un résultat soumis à plusieurs réclamations (la cérémonie protocolaire a été reportée à dimanche…) mais pas dirigées contre Elise.