Elise Vanderelst a remporté, pour la deuxième fois de sa carrière après 2019, le titre de championne de Belgique de cross court (2.000m), ce dimanche, au parc de Laeken, à l’occasion de la dernière manche de la CrossCup dont elle enlève aussi le classement final. Ce challenge de régularité en cross court était organisé pour la première fois chez les femmes cette année.

Victorieuse des épreuves de Mol, de Roulers et de Hannut, Elise Vanderelst, qui n’aura donc connu qu’un seul faux pas à Diest, s’est montrée intraitable à Bruxelles sur un parcours baigné de soleil. La Montoise, patiente en début de course, s’est isolée en tête peu avant la mi-parcours pour s’imposer en solo, loin devant Jenna Wyns (à 18 secondes) et Lotte Scheldeman (à 19 secondes). "Mon entraîneur m’avait dit de faire un peu en fonction de mes sensations du jour et je pense avoir bien choisi mon moment", explique-t-elle à sa descente du podium. "Sur un parcours très roulant, ce qui est un de mes points forts, je me suis sentie bien dès le premier tour et je suis partie."

Elise Vanderelst, qui fêtait ce dimanche le première anniversaire de son titre de championne d’Europe en salle du 1500m, ne disputera plus de compétition cet hiver. Parallèlement à ses études de diététicienne, elle va préparer la saison outdoor et tenter de se qualifier pour les championnats du monde d’Eugene. "Je dois pour cela reproduire mon chrono de qualification olympique (4.04.20). En revanche, je suis déjà qualifiée pour les championnats d’Europe de Munich qui se dérouleront au mois d’août. L’été sera chargé."

Ruben Querinjean gagne à nouveau chez les hommes

Du côté masculin (3.000m), c’est Ruben Querinjean qui est sorti victorieux d’une superbe lutte entre les favoris auxquels émargeaient le champion d’Europe espoirs du 1500m Ruben Verheyden (2e à 3 secondes), Pieter-Jan Hannes (3e) et Tarik Moukrime (4e). "Franchement, vu la qualité du plateau, je suis surpris de m’imposer, même si je l’étais encore plus l’année dernière lors de ma première victoire", sourit Ruben Querinjean, un athlète belgo-luxembourgeois de 20 ans affilié au club de Waremme. "Le niveau était énorme et je suis content d’avoir pu gagner et confirmer ma victoire de 2021. Les favoris ont attaqué chacun à leur tour, moi j’ai attendu le moment que j’estimais le plus opportun et j’ai tenu. C’est magnifique !"