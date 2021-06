L’air de l’Italie réussit décidement bien à nos spécialistes féminines du 1 500 m. Le 12 juillet 2002, c’est effectivement sur l’une de ses pistes fétiches, à Rome, que Veerle Dejaeghere avait établi un chrono de 4:05.05 qui aura tenu... près de 19 ans ! Ce jeudi soir, au meeting Diamond League déplacé de la capitale vers Florence pour cause d’Euro de football, Elise Vanderelst s’est, en effet, emparée à son tour du record national grâce à un superbe temps de 4:02.63. Non sans oublier, au passage, de réussir le minimum olympique pour les Jeux de Tokyo (4:04.20) ! Soit un coup double similaire à celui réussi, quelques jours plus tôt, à Montreuil, par Cynthia Bolingo sur 400 m.