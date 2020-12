Après avoir pris en considération différentes options, dont l'une menait à Dubaï, comme destination de stage en début d’année 2021, Nafi Thiam a finalement opté pour la Guadeloupe (en zone orange actuellement), où elle séjournera du 5 au 26 janvier.

Pendant trois semaines, la championne olympique de l’heptathlon poursuivra sa préparation pour les JO au centre Creps Antilles-Guyane situé dans la commune des Abymes et qui borde l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Le centre, qui compte se profiler comme destination de référence pour accueillir des sportifs internationaux de haut niveau et a été retenu comme centre de préparation pour les JO 2024, présente la particularité de posséder une toute nouvelle piste connectée (équipée de capteurs). Celle-ci a été inaugurée voici quelques jours à peine par Marie-José Pérec, la triple championne olympique dont elle porte le nom, et a été "validée" par différents athlètes français (dont Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian) qui l'ont testée récemment.

Nafi Thiam, qui sera accompagnée par Roger Lespagnard, ne sera pas la seule athlète belge présente sur l’île antillaise : Anne Zagré, la détentrice du record de Belgique du 100 m haies, et son entraîneur, Juan Da Silva, seront également du voyage dans les Caraïbes, où les conditions météorologiques (28°C) sont optimales en cette période de l’année. La hurdleuse française Awa Sene, qui étudie en Belgique, participera au stage elle aussi.