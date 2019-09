Ce mercredi était un jour particulier pour les athlètes belges présents à Doha pour la 17e édition des championnats du monde.Jusqu’ici, ils n’avaient, en effet, eu le loisir de s’entraîner qu’au petit stade Qatar Sports Club sous une chaleur accablante, même en soirée. Cette fois, les portes du Khalifa International Stadium leur étaient enfin ouvertes, comme à l’ensemble des délégations participantes, afin de découvrir cette superbe enceinte qui accueillera la compétition pendant dix jours à partir de ce vendredi.Les avis sont unanimes : l’ouvrage est superbe, extrêmement bien conçu, et qu’il est agréable, en quittant la touffeur ambiante avec des températures proches des 40° et un taux d’humidité très élevé, de sentir l’air frais caresser ses joues ! Le contraste est réel dès que l’on pénètre dans les lieux et personne, ici, ne songe évidemment à s’en plaindre."Le stade est super beau, grand, impressionnant et... très frais, ce qui est quand même étonnant parce que dehors il fait bien chaud", souligne Claire Orcel, qui entrera en compétition ce vendredi à l’occasion des qualifications du saut en hauteur. "Là je suis en pull, je suis très, très bien. Ils ont fait du bon boulot. J’ai hâte !"