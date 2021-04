C’est par l’intermédiaire de sa newsletter que Nafi Thiam a annoncé, en quelques lignes, qu’elle ne disputerait pas "d’heptathlon complet" avant les Jeux de Tokyo. Un choix qui peut paraître surprenant de prime abord, vu le peu de compétitions organisées depuis plus d’un an et donc de possibilités de se tester, mais qui s’explique et se comprend.