Très attendue, la finale masculine du 100 m aux championnats de Belgique a vu la victoire de Kobe Vleminckx en 10.43 devant Robin Vanderbemden (10.51) et Kevin Borlée (10.62). Ce dernier a toutefois dû couper son effort à 10 mètres de la ligne après avoir été victime d’une déchirure à l’ischio-jambier et a dû être emmené en chaise roulante vers l’infirmerie. "C’est ma faute, j’ai fait une grosse erreur technique. J’étais moins concentré dans les dix derniers mètres et quand je me casse, je tends ma jambe et sans doute que je viens chercher devant mon appui", relate Kevin (10.84 en séries), qui termine à 5 centièmes de son record. "Jusque-là, ça allait. Mais clairement on manque de repères et d’expérience sur 100 m. Ceci dit, on ne regrette pas du tout ce passage provisoire du 400 m au 100 m, on voulait faire quelque chose de différent ce été, on essaie des choses. C’est hyper délicat comme saison. Pour moi, en tout cas, elle s’arrête ici."

Jonathan Borlée avait, lui, décéléré après avoir senti une crampe à l’ischio à la mi-course. "Je me suis relâché pour éviter de faire plus de dégât", dit-il. "Personnellement, je sens que j’ai des difficultés à tout mettre en place dans ma course, je me cherche encore. Après coup, on peut se dire que c’était un pari risqué en venant du 400 m mais si on ne se fixe pas d’objectif, on reste à la maison."

Robin Vanderbemden, qui s’était lui fait mal à l’entraînement mercredi, n’a pas disputé non plus le 200 m. "Mon chrono sur 100 m n’est pas si mauvais. J’espère que j’aurai encore l’occasion de prouver que je monte en puissance."