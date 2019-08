Nafi Thiam, les trois frères Borlée, Julien Watrin, Bashir Abdi, Koen Naert, Ismaël Debjani, Soufiane Bouchikhi, Thomas Van der Plaetsen, Anne Zagré, Eline Berings, Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Lucie Ferauge, Elise Vanderelst. Non, ceci n’est pas un aperçu de la sélection belge pour les championnats d’Europe par équipes mais bien la liste des… absents !

Pour différentes raisons (généralement bonnes), tous ces athlètes ont décliné la proposition de représenter la Belgique au sein de la deuxième division européenne, du 9 au 11 août prochains, à Sandnes (Norvège). Du coup, il sera peut-être très difficile de s’y maintenir ! Cette année, cinq équipes seront, en effet, reléguées alors qu’une seule sera promue en Superligue.

Évoluant dans l’antichambre de l’élite européenne, la Belgique sera opposée à la Biélorussie, à la Norvège, au Portugal, à la Hongrie, à la Roumanie, à l’Irlande, à la Slovaquie, à la Lituanie, à la Turquie et aux Pays-Bas. Exceptionnellement, cette année, les cinq équipes les moins bien classées seront reléguées en 2e ligue alors qu’une seule équipe rejoindra la superligue.

Lors de la dernière édition à Vaasa, en 2017, la Belgique s’était classée 9e sur 12 et avait évité de justesse la relégation. Seuls les Belgian Tornados avaient réussi à décrocher une victoire.

Dans la sélection communiquée ce jeudi, on épinglera le nom de Lindsey De Grande, qui fête (sur 3 000m) sa première sélection avec l’équipe nationale depuis huit ans et les championnats d’Europe U23 en 2011 où elle s’est classée 8e. Quelques jours plus tard, une leucémie chronique était diagnostiquée, la Brugeoise entamant alors un long combat contre la maladie. Exemple de courage, l’athlète de 30 ans a repris la compétition l’an dernier et a battu son record personnel sur 3000 m en avril dernier (9.27.19).