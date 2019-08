La Ligue Royale Belge d'Athlétisme (LRBA) a annoncé jeudi la sélection en vue des Championnats d'Europe par équipes de First League, le 2e niveau européen, qui se tiendront les 9, 10 et 11 août à Sandnes, en Norvège.

En l'absence de Nafissatou Thiam et des frères Borlée, la sélection belge s'appuiera sur Philip Milanov (poids et disque) et sur quelques jeunes talents comme Jonathan Sacoor (400m et relais 4x400), champion du monde juniors du 400m et champion d'Europe du 4x400 avec les Tornados en 2018, et la récente championne d'Europe espoirs du 400m haies Paulien Couckuyt.

On retrouvera aussi notamment Ben Broeders, nouveau recordman de Belgique du saut à la perche, Robin Vanderbemden (200m et 4x400m), Dylan Owusu (400m haies), Camille Laus (400m et 4x400m), Renée Eykens (800m), Claire Orcel (hauteur) ou encore Noor Vidts (poids).

A Sandnes, outre la Norvège, la Belgique aura pour adversaires la Biélorussie, le Portugal, la Hongrie, la Roumanie, l'Irlande, la Slovaquie, la Lituanie, la Turquie et les Pays-Bas.

Exceptionnellement, cette année les cinq équipes les moins bien classées seront reléguées en Second League alors qu'une seule équipe rejoindra la Super League.

Lors de la dernière édition à Vaasa en Finlande en 2017, la Belgique s'était classée 9e sur 12 participants et avait évité de justesse la relégation (3 descendants).

La sélection belge:

Messieurs

100m: Gaylord Kuba Di-Vita

200m: Robin Vanderbemden

400m: Jonathan Sacoor

800m: Aurèle Vandeputte

1500m: Stijn Baeten

3000m: Isaac Kimeli

5000m: Lahsene Bouchikhi

110m haies: Michael Obasuyi

400m haies: Dylan Owusu

3000m steeple: Clément Deflandre

Hauteur: Thomas Carmoy

Longueur: Corentin Campener

Triple saut: Bjorn De Decker

Perche: Ben Broeders

Poids: Philip Milanov

Disque: Philip Milanov

Marteau: Rémi Malengreaux

Javelot: Timothy Herman

4x100m: Gaylord Kuba Di-Vita, Charles Niesen, Antoine Snyders, Camille Snyders, Andreas Vranken

4x400m: Asamti Badji, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Camille Snyders, Robin Vanderbemden

Dames

100m: Elise Mehuys

200m: Imke Vervaet

400m: Camille Laus

800m: Renée Eykens

1500m: Mathilde Deswaef

3000m: Lindsey De Grande

5000m: Hanne Verbruggen

100m haies: Sarah Missinne

400m haies: Paulien Couckuyt

3000m steeple: Lisa Rooms

Hauteur: Claire Orcel

Longueur: Noor Vidts

Triple saut: Elsa Loureiro

Perche: Fanny Smets

Poids: Noor Vidts

Disque: Anouska Hellebuyck

Marteau: Vanessa Sterckendries

Javelot: Pauline Smal

4x100m: Manon Depuydt, Elise Mehuys, Rani Rosius, Nora Thiry, Imke Vervaet

4x400m: Paulien Couckuyt, Manon Depuydt, Renée Eykens, Kiné Gaye, Camille Laus