Ce dimanche avaient lieu les 26es championnats d'Europe de cross à Lisbonne. L'occasion pour deux athlètes du RFC Liège d'y réaliser deux top 10.

Chez les seniors, Soufiane Bouchikhi a pris une superbe 7e place, à 42 secondes du vainqueur, le Suédois Robel Fsiha. Le champion de Belgique de cross devance de 5 secondes Isaac Kimeli (8e), ce qui permet à notre pays d'être deuxième à l’inter nation, à deux petites places de la Grande-Bretagne (classement établi sur les 3 meilleurs classés de chaque pays).

Chez les moins de 23 ans, Oussama Lonneux (RFCL) a confirmé sa victoire espoir de la manche de Roulers de la Crosscup. L'athlète entraîné par Henri Salavarda termine 9e, à 23 secondes du podium (à 40 secondes du vainqueur, le Français Jimmy Gressier, vainqueur pour la troisième année de suite dans cette catégorie (par ailleurs champion d'Europe espoirs sur 5000 et 10.000). Dans cette course, Clément Deflandre (AC Herve) et Lucas Da Silva (RFCL) ont franchi la ligne respectivement en 50e et 59e place.