Elise Vanderelst, Ruben Verheyden, Vanessa Scaunet et Stijn Baeten ont réussi une très belle course d’équipe ce dimanche à Dublin.

La Belgique a décroché une belle médaille de bronze, ce dimanche, aux championnats d’Europe de cross-country à Dublin, par l’intermédiaire du relais mixte. L’équipe composée d’Elise Vanderelst, Ruben Verheyden, Vanessa Scaunet et Stijn Baeten (18:06) n’a été devancée que par la Grande-Bretagne (18:01), sacrée championne, et par la France (18:05). Lors des précédentes éditions, la Belgique s'était classée 7e à Tilburg (2018) et 5e à Lisbonne (2019).