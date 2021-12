Il y a neuf mois, Isaac Kimeli avait remporté une belle médaille d’argent aux championnats d’Europe en salle de Torun, sur 3 000 m, une course remportée par Jakob Ingebrigtsen. Ce dimanche, l’exceptionnel talent norvégien, champion olympique du 1 500 m, se trouvera à nouveau sur la route de notre compatriote, cette fois dans le cadre des championnats d’Europe de cross-country qui se déroulent à Dublin. Un 10 000 m à travers bois et champs dont Jakob sera le favori, devant quelques outsiders dont l’Espagnol Adel Mechaal, l’Italien Yemaneberhan Crippa, le Turc Aras Kaya, le Britannique Andrew Butchart, le Français Jimmy Gressier et… Isaac Kimeli. Même s’il a été devancé par Michael Somers, dimanche dernier à Roulers, celui qui fut médaillé d’argent de l’Euro 2018 (derrière… Filip Ingebrigtsen) deux ans après son titre chez les espoirs, espère pouvoir jouer les premiers rôles en Irlande.

"Quant on voit les noms des athlètes qui se présenteront sur la ligne de départ, on comprend qu’une place sur le podium sera très difficile à atteindre" , souligne Isaac Kimeli, notre meilleur chance de bon résultat individuel à Dublin. "Mon objectif initial était de réussir un top 10 ; ce serait déjà un très bon résultat. Nous verrons aussi s’il est possible de réussir un beau tir groupé en équipe."

Lauwaert et Rooms refusées par l’organisation

Par ailleurs, European Athletics a refusé l’inscription (arrivée largement hors délai) de Nina Lauwaert et de Lisa Rooms, qui ont obtenu gain de cause devant la justice quant à leur non-sélection par la LRBA. Elles réclameront des dommages et intérêts...