Aux championnats d’Europe espoirs de Tallinn (Estonie), le Namurois Eliott Crestan a offert à la Belgique sa cinquième médaille de la compétition en prenant la deuxième place du 800m. Favori de l’épreuve, l’athlète de 22 ans a pris le commandement de la course très tôt avant de voir l’Italien Simone Barontini se placer devant lui après 400 mètres et lui fermer la porte à la corde. Les Britanniques Randolph et Pattison coinçant également notre compatriote, celui-ci dut se frayer un chemin au moment opportun pour se dégager par l’extérieur et effectuer un effort important afin de se replacer dans le sillage de l’Italien. L’emballage final était lancé et Barontini réussit à conserver un mince avantage (1.46.20) sur Eliott Crestan (1.46.32), Thomas Randolph (1.46.41) prenant la troisième place après avoir entraîné le Namurois dans sa chute... juste après l’arrivée.

Pour rappel, Rani Rosius a remporté une médaille d’argent sur 100m dès vendredi. Le lendemain, la Belgique a remporté trois nouvelles médailles via Ruben Verheyden, titré sur 1500m, Jonathan Sacoor (deuxième du 400m) et Michael Obasuyi (deuxième du 110m haies). Ce dimanche après-midi, Thomas Carmoy, à la hauteur, n'a pas été en mesure de franchir 2,14m (il a franchi 2,10m au premier essai) et termine 9e du concours.