Deux mois et demi après avoir conquis la médaille de bronze lors du marathon olympique disputé à Sapporo (Japon), Bashir Abdi a signé un nouvel exploit, ce dimanche, en remportant la 40e édition du marathon de Rotterdam et, surtout, en établissant un nouveau record d’Europe !

Le Gantois de 32 ans a signé un chrono de 2h03.35, améliorant ainsi de 40 secondes l’ancienne référence détenue depuis le 1er décembre 2019 par le Turc Kaan Kigen Özbilen (2h04.16).

Détenteur du troisième chrono des engagés, Bashir Abdi a dû faire preuve de patience au cours de cette épreuve disputée dans d’excellentes conditions météo et partie sur des bases très rapides. Un moment décroché, notre compatriote ne s’est pas affolé et est revenu sur les trois hommes devant lui, dont le dernier vainqueur, le Kenyan Marius Kipserem, détenteur du record de l’épreuve (2h04.11). Au 36e kilomètre, Bashir Abdi a alors porté une accélération qui fut fatale à Kipserem et qui permit à l’athlète d’origine somalienne, beaucoup plus frais que son rival, de s’imposer.

Depuis les Jeux olympiques de Tokyo, Bashir Abdi avait disputé une seule course, le 12 septembre dernier, sur le semi-marathon de Newcastle, une course qu’il avait bouclée en 1h02.08. Ces dernières semaines, il était parti se préparer en alittude, à Font-Romeu (Pyrénées).

Les temps de passage de Bashir Abdi

5km : 14.42

10km : 29.19

15km : 43.58

20km : 58.44

semi : 1h01.59

25km :1h13.35

30km : 1h27.53

35km : 1h42.33

40km : 1h57.08