Mille fois elle aurait pu décider de mettre un terme à sa carrière. Par manque de soutien, par manque de moyens financiers dans une discipline qui coûte cher, par dépit, par manque de perspectives, par manque de résultats parfois, aussi. Au lieu d’en arriver là et de s’appuyer sur son diplôme en médecine décroché dès 2012 et qui lui aurait permis de "bien mieux" gagner sa vie, Fanny Smets, habitée par sa passion du saut à la perche - une discipline qu’elle enseigne aux plus jeunes du côté de Seraing - a persévéré, a cherché des solutions à ses problèmes (parfois via un système de financement participatif) et a fini… par en trouver.