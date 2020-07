En cette saison estivale perturbée par le coronavirus, il faut aller chercher les compétitions là où elles ont (déjà) lieu. Ce vendredi, la perchiste Fanny Smets a donc pris la direction de l’Allemagne et de Zweibrücken où elle disputera, samedi, le meeting international local baptisé ‘Sky’s the limit’. « Je connais déjà la ville pour y avoir notamment porté le record de Belgique, en salle, à 4,34m en 2017 », explique la Liégeoise de 34 ans. « Ici, le meeting aura lieu dans le stade et… avec du public. »

Pour Fanny Smets, qui retrouvera sa complice batave Femke Pluim, la Française Marion Lotout ainsi que des sauteuses allemandes de premier plan, il s’agira d’une première vraie compétition outdoor même si, la semaine passée, elle a déjà franchi 4,20m à Papendal, dans les installations olympiques néerlandaises qu’elle fréquente à nouveau assidûment depuis le mois de mai.

« C’était plus un gros entraînement à mes yeux, pour accompagner Femke, et j’ai d’ailleurs sauté sur élan court, mon record étant de 4,26m. En fait, c’est bizarre, mais je n’ai pas du tout l’impression d’être prête. J’espère, bien évidemment, me tromper ! »

Il est, de toute façon, important pour notre meilleure perchiste de retrouver des sensations et un peu d’adrénaline afin de « reprendre de grandes perches et sauter le plus haut possible ».

« C’est bien beau de ne plus pouvoir se qualifier pour les Jeux, de ne plus avoir de points, de rankings et de pression mais que reste-t-il aujourd’hui ? On nous a retiré une grosse motivation pour cet été qui manquait déjà cruellement de sel sans les Jeux », juge Fanny Smets.

Qui compte sur le meeting de Huizingen, les championnats de Belgique, la réunion de Louvain et peut-être les championnats de France pour agrémenter un peu cette période difficile pour tous les athlètes. « Quatre ou cinq compétitions sur une saison, c’est évidemment très peu mais il semblerait qu’on doive s’en contenter. En Belgique, on ne croule pas sous les gros meetings. »

Pas question toutefois de rester les bras croisés ou de s’adonner à d’autres disciplines pour la sociétaire du CABW. « En tant que perchiste, je ne peux pas me lancer dans d’autres épreuves ‘pour le fun’ au risque de me blesser à un an des Jeux… du moins si ceux-ci ont lieu. C’est une saison qui ne rime à rien, il ne faut pas s’en cacher, mais en même temps, on ne peut pas se dire : ‘je ne fais rien’ ou ‘je prends deux mois de vacances’. On se doit de maintenir un certain niveau, de consentir aux mêmes sacrifices que les autres années, mais sans forcément avoir de retours sur ce que l’on fait. C’est tout saut évident. »





Ben Broeders présent aussi

Le concours masculin présentera, lui aussi, un plateau intéressant où figure Ben Broeders. En pleine progression ces derniers mois, le détenteur du record de Belgique (5,80m en indoor pour 5,76m en plein air) en sera à son troisième concours de l’été après avoir effacé une barre à 5,50m à Göteborg, le 4 juillet, et une autre à 5,62m à Karlstad, le 8 juillet.