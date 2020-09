Laurent Monbaillu et Guy Beauclercq

Laurent Monbaillu et Guy Beauclercq

Laurent Monbaillu et Guy Beauclercq

Perche - Le Suédois a échoué à 6,15 m mais, avec 6,00 m, il a pris le record du meeting.

Armand Duplantis avait, à nouveau, sorti l’artillerie lourde, ce vendredi soir, au Mémorial Van Damme. Sachant qu’il serait l’athlète le plus regardé de la soirée, le jeune perchiste suédois, toujours plus décomplexé face à cette barre à 6,15 m qui semble lui résister, a assuré sa part de spectacle. Son concours fut, une nouvelle fois, proche de la perfection avec des réussites immédiates à 5,50 m, 5,70 m, 5,80 m et… 6 m ! Cette dernière barre lui offrant le record du meeting que détenait depuis 2013, avec 5,96 m, son idole et désormais collègue Renaud Lavillenie.

(...)