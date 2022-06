Avec un saut à 5m60, Broeders, déjà qualifié tant pour les Mondiaux en juillet à Eugene que pour l'Euro à Munich en août, a égalé sa meilleure performance de la saison. Son record national est fixé à 5m81. Il n'a pas pu se tester à 5m70 et 5m80 lundi car des crampes aux mollets l'ont contraint à interrompre son concours.

"Ces crampes me jouent souvent des tours, surtout quand il fait froid et humide comme aujourd'hui", a raconté Broeders. "C'est frustrant, car avant, je me sentais vraiment bien. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, j'avais sauté de manière détendue jusqu'à 5m60. La forme est donc bonne, j'ai juste besoin d'une belle journée d'été. J'aimerais quand même montrer mon vrai niveau, même si je n'ai pas de stress car j'ai mes qualifications pour Eugene et Munich déjà en poche."

Les dernières semaines ont été difficiles pour Broeders, mais il se sent mieux. "Après la Ligue de Diamant à Doha, je suis tombé malade et j'ai perdu des kilos. Mais la semaine dernière, j'ai senti que ça allait et aujourd'hui j'étais déjà assez fort."

Broeders participera samedi à la réunion de Merzig (Allemagne). Il disputera ensuite la Ligue de Diamant d'Oslo le 16 juin, avant les championnats de Belgique de Gentbrugge les 24, 25 et 26 juin.

Paulien Couckuyt a fini sixième du 400m haies en 56.90, un temps décevant mais le vent fort a rendu la course compliquée. Le meilleur temps de la saison de Couckuyt est de 56.05. Elle dispose depuis l'an passé du record national en 54.47. Couckuyt est déjà qualifiée pour l'Euro et les Mondiaux. La victoire lundi est revenue à la Néerlandaise Femke Bol, médaillée de bronze des Jeux Olympiques l'an passé, en 53.94.

Timothy Herman s'est classé huitième du javelot avec un lancer à 78m35. Il dispose d'un record personnel en 80m84. Pour l'Euro, un lancer à 84m00 est nécessaire, pour les Mondiaux la limite est fixée à 85m00. Le top-32 du classement mondial se qualifie pour Eugene et Herman est précisément 32e à l'heure actuelle. Le Grenadien Anderson Peters s'est imposé en 90m75.

Victoire, record personnel et limite pour l'Euro pour Julien Watrin sur 400m haies

Julien Watrin a remporté le 400m haies, lundi, aux FBK Games d'Hengelo (Pyas-Bas) avec un record personnel de 49.47 qui lui permet de réussir le temps limite pour l'Euro d'athlétisme Munich, en août.

Son précédent record, réalisé en 2019, était de 49.92. Pour son premier 400m haies de la saison, il a directement abaissé ce chrono. Pour l'Euro, le temps limite est fixé à 49.50. Un temps de 48.90 est nécessaire pour les Mondiaux d'Eugene en juillet.

"C'est une entrée dont je ne peux que me réjouir", a déclaré Watrin après la course. "Il y avait un vent très fort et j'avais de plus beaucoup de stress pour ma première course sur haies de la saison. Pouvoir courir aussi vite dans ces conditions est très prometteur. Je courais encore de manière défensive. Si la prochaine fois, j'ose courir fort dès le départ, ça ira encore plus vite. Quand je vois le temps que je fais ici pour mon ouverture, je peux certainement faire de la limite pour les Mondiaux un objectif. J'ai encore quatre petites semaines."

La préparation de Watrin avait pourtant été tout sauf idéale en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. "A la mi-mai, j'avais à peine couru deux semaines. C'est pourquoi je ne savais pas à quoi m'attendre ici. Même mon entraîneur était nerveux car je n'avais pas vraiment pu me tester à l'entraînement."

Deux courses figurent actuellement au programme - qui n'est pas encore fixé - de Watrin, Genève samedi prochain et les championnats de Belgique deux semaines plus tard.