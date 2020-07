S’il reste quelques travaux de finition à effectuer pour que tout soit parfait et que l’homologation devrait se faire en août, le club namurois du SMAC (celui où une certaine Nafi Thiam a effectué ses premiers pas dans l’athlétisme), peut enfin compter sur sa nouvelle piste. Les travaux, entamés en mars 2019, prennent fin. Le marquage a été réalisé il y a deux semaines et les jeunes pratiquants, stagiaires ou non, se succèdent aujourd’hui avec bonheur sur ce nouveau synthétique de type Regupol, le même que celui de l’Olympiastadion de Berlin où Usain Bolt a établi, en 2009, les actuels records du monde du 100 m et du 200 m.

Un vrai soulagement pour ce club qui compte plus de 400 affiliés et qui appelait depuis plusieurs années au remplacement d’un tartan bicolore posé en… 1994 et qui a fini par être déclassé, en mars 2017, par la commission des infrastructures de la LBFA, les compétitions étant interdites. Désormais, les dirigeants du club peuvent voir l’avenir en… rouge et même, qui sait, donner une nouvelle impulsion au meeting international Atletissima. "Mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour", nous dit-on.