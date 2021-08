C’est fort d’un nouveau record personnel du 200 m (19.79) établi samedi à Paris que l’Américain Fred Kerley, vice-champion olympique en titre du 100 m (9.84), a débarqué à Bruxelles. "En pleine confiance" et avec une idée en tête : s’imposer dans la ligne droite, vendredi, lors de sa première au Mémorial Van Damme, comme tant de sprinters de renom avant lui. Et cela tombe bien car le Texan de 26 ans, qui s’est établi à Phoenix dans l’Arizona, veut, lui aussi, être considéré comme "l’un des meilleurs de l’histoire, si pas le plus grand" à la fin de sa carrière.