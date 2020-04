L’ancien décathlonien cartonne avec ses vidéos tournées chez lui. Amusement garanti !

Qui n’a jamais rêvé d’imiter Usain Bolt sur 100 m, de se prendre pour Mike Powell au saut en longueur ou de se lancer sur les traces d’Ashton Eaton au décathlon ? Grâce à ses vidéos publiées quotidiennement, l’ancien recordman de Belgique du décathlon Frédéric Xhonneux, consultant pour la RTBF, propose une initiation ludique et didactique aux différentes épreuves de l’athlétisme dans un format adapté à cette période de confinement."L’idée m’est venue quand le confinement a commencé. On ne savait pas encore très bien comment pouvoir aider et, ayant envie d’être utile, je me suis dit que j’allais utiliser mes compétences pour offrir de petites parenthèses sportives", explique le Bruxellois, qui se filme dans son salon, son garage ou son jardin.

(...)