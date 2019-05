Au lendemain de leur 11e place en séries du 4x400m, les Belgian Cheetahs, dans une composition remaniée (Liefde Schoemaker remplaçant Lucie Ferauge, celle-ci glissant vers le relais mixte), étaient contraintes de passer par la finale B, ce dimanche, pour décrocher une qualification pour les Mondiaux de Doha. À cette fin, il fallait à nos relayeuses décrocher l'une des deux premières places de la course.

Placée au couloir 5, c'est Hanne Claes qui fut chargée de lancer l'équipe le mieux possible. La Louvaniste fit une bonne course pour céder le témoin à Paulien Couckuyt. Celle-ci s'est rabattue en troisième position derrière les concurrentes néerlandaise et allemande. Elle réussit à maintenir sa position avant de passer le bâton à la benjamine de notre délégation.

Liefde Schoemaker perdit une place au profit de l'Australie. Quatrième, Camille Laus fit alors la course de rêve, tout d'abord en recollant à l'Australie et à l'Allemagne, deux adversaires qu'elle réussit à dépasser dans la ligne droite au prix d'une magnifique accélération !

Ce superbe travail collectif était récompensé par une qualification pour les Mondiaux de Doha où l'on retrouvera donc les trois relais belges puisque les Belgian Tornados et le relais mixte sont qualifiés depuis ce samedi.

Les Pays-Bas ont remporté la finale B de ce relais 4x400m en 3.29.03. Les Belgian Cheetahs, deuxièmes de la course, se classent à la 10e place de l'épreuve.