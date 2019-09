Elles ont livré le plus beau duel des championnats de Belgique, dimanche, et en ont été récompensées.

Hanne Claes et Paulien Couckuyt, les spécialistes belges des haies basses, ont respectivement décroché à cette occasion leur billet pour les JO de Tokyo et les Mondiaux de Doha dans le 400m haies. Les deux "rivales", qui sont aussi équipières au sein du relais national du 4X400m, se retrouvent vendredi à l'occasion du Mémorial Van Damme. Á l'inverse de nombre d'athlètes belges, elles vont pouvoir s'aligner en toute décontraction au stade Roi Baudouin à l'occasion de la dernière épreuve de cette 43e édition du plus grand meeting d'athlétisme de la saison. Hanne Claes, assurée de disputer les championnats du monde depuis ses 55.92 secondes réalisées le 10 août, a remporté le titre national en 55.36. Dimanche, l'athlète de l'Excelsior Bruxelles a confirmé sa belle forme, elle qui avait ramené une 4e place inattendue de l'Euro de Berlin l'an dernier. Elle a assuré sa place pour les JO de Tokyo l'an prochain. C'est donc déjà une saison pleinement réussie.

"Je peux encore faire mieux au niveau du chrono car ma course a été loin d'être parfaite. Je cherche encore ma stratégie à partir de la 7e haie que j'essaie d'atteindre en 15 foulées. Dimanche, j'ai passé les trois dernières haies sur la mauvaise jambe. Le Mémorial Van Damme arrive au bon moment. Ce sera une excellente préparation avant les deux dernières semaines d'entraînement et le stage de Valbonne avant d'aller à Doha."

Paulien Couckuyt peut aussi à 22 ans se targuer d'une année 2019 faste. Sacrée championne d'Europe espoirs (U23) le 14 juillet dernier à Gävle, elle découvrira à la fin du mois les Mondiaux seniors, avant même d'avoir disputé un Euro seniors. Non seulement avec les Cheetahs mais aussi en individuel. Il est vrai que l'Anversoise a pulvérisé sa meilleure performance personnelle de 1.65 seconde cet été passant de 57.11 à 55.46. Sa progression en 14 mois est vertigineuse : 3.83 secondes.

Couckuyt a expliqué celle-ci : "Désormais je suis concentrée uniquement sur le 400 haies, alors qu'avant je le combinais avec le 100 haies. Ce fut difficile de choisir mais mon coach Rudi Diels m'a dit que j'avais plus d'avenir dans le 400. J'y ai trouvé aussi le bon rythme (15 au lieu de 16 foulées entre les haies). Je suis aussi davantage concentrée sur l'athlétisme, plus professionnelle, je suis suivie par une diététicienne. Je privilégie aussi la récupération. Auparavant, je souffrais souvent de blessures au dos et aux ischios".

Elle va disputer son premier Mémorial, une meeting qu'elle connaît bien. "J'ai toujours assisté au Mémorial dans le public, alors quand j'ai reçu mon invitation pour y participer c'était un grand rêve qui s'est réalisé", a reconnu mercredi la championne d'Europe espoirs.

Une nouvelle grande course vendredi soir devant un public enthousiaste pourrait lui permettre de s'ouvrir les portes des Jeux Olympiques, qu'elle a titillés de 6/100es dimanche dernier. "Je n'ai couru qu'une seule fois dans ma vie sous les 56 secondes, alors je ne sais pas si je pourrais le refaire aussi vite. Vendredi, je veux profiter de l'ambiance et me faire porter par le public."