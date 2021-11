Hanne Claes a décidé de quitter le groupe de Jacques Borlée pour s'entraîner désormais avec Carole Bam, son coach chez les Belgian Cheetahs, a expliqué la spécialiste du 400m jeudi à l'Agence Belga. "J'avais besoin de quelque chose de nouveau", a expliqué Hanne Claes en stage à Belek en Turquie avec le Comité Olympique et interfédéral belge. Elle retrouvera notamment Cynthia Bolingo, entraînée par Carole Bam. "Nous venons toutes les deux du sprint. La vitesse pure est notre principal atout et nous l'avons un peu laissé tomber ces dernières années. Carole est le coach idéal pour retrouver la vitesse. Je veux mieux exploiter mes capacités à ce niveau. Et d'un point de vue personnel, je m'entends bien avec elle. Cette relation de confiance est importante aussi."

Après une série de places en finale avec les Belgian Cheetahs, Hanne Claes avait pris la 4e place à l'Euro de Berlin en 2018 sur 400m haies. "Quitter le groupe de Jacques est difficile parce que j'y ai vécu de beaux moments", a ajouté la Louvaniste. "Je n'ai absolument rien contre lui, soyons clair. Et Camille Laus est ma meilleure amie, ce sera dommage de ne plus la voir tous les jours."