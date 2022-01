Après un détour par le 400m qui lui a permis d'intégrer les Belgian Cheetahs, la Flandrienne a pris conscience que son avenir s'écrirait dans les épreuves combinées.

En septembre 2020, Hanne Maudens avait surpris en annonçant, à 23 ans, sa décision de tourner le dos aux épreuves combinées pour se consacrer au 400m et, par conséquent, de renoncer aux JO de Tokyo pour lesquels elle allait certainement se qualifier. Deux ans plus tôt, l’heptathlonienne avait établi un total de 6.252 points à Götzis, devenant la deuxième Belge de l’histoire de la spécialité derrière Nafi Thiam, et semblait promise à un bel avenir. Mais le plaisir avait disparu.