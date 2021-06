Noor Vidts a terminé troisième de l'heptathlon d'Arona disputé ce week-end avec 6 240 points, dimanche à Arona, dans l'île de Tenerife. La médaillée d'argent du pentathlon de l'Euro en salle en mars à Torun a amélioré à cette occasion son record personnel. Elle a dépassé Tia Hellebaut sur les tablettes belges où elle figure au 3e rang. Seules désormais Nafi Thiam (7.013 points) et Hanne Maudens (6.252) la devancent. La qualification directe pour les JO de Tokyo est située à 6.420 points. Vidts n'a pas atteint cet objectif, mais grâce au classement mondial, les Jeux ne peuvent plus lui échapper. Avant la compétition de Tenerife, elle était déjà classée treizième et va progresser. Les 24 meilleures iront à Tokyo cet été (23 juillet-8 août).

Le record personnel de Vidts était de 6.194 points. Elle a commencé son heptathlon samedi avec un record personnel de 13.41 sur 100m haies. Au saut en hauteur elle est restée avec 1,79m, cinq centimètres en-dessous de son record. Au lancer du poids, elle est restée, avec 13,38m, 70 centimètres sous son record personnel et sur 200 m (24.98), elle a encore manqué son meilleur chrono d'une seconde. Dimanche, au saut en longueur, elle s'est approchée à cinq centimètres de son record personnel avec une marque à 6,34m et au lancer du javelot, elle a réussi un record personnel de 38,80m. Dans la dernière épreuve, le 800m, elle a signé un meilleur temps personnel en 2:09.34.