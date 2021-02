Pour le deuxième week-end d’affilée, John Heymans a créé la surprise ! Sacré champion de Belgique du 3000m en salle, le 20 février à Louvain-la-Neuve où il a également signé le minimum européen, le Louvaniste de 23 ans a remporté, ce dimanche, le titre national de cross-country (cross long, 9 000 m) au nez et à la barbe de Dieter Kerstsen. Celui-ci, s’extirpant du groupe de six hommes (composé aussi de Lander Tijtgat, finalement 3e, Lahsene Bouchikhi, 4e, Arnaud Dely, 5e, et Jelle Geens, 7e) alors aux commandes, a pris ses responsabilités mais le vainqueur de la dernière CrossCup, qui prépare un marathon, n’a pas été en mesure de décramponner Heymans, le seul à avoir pris sa foulée.