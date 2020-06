Au lendemain du report des Jeux olympiques de Tokyo et de l’annulation des championnats d’Europe de Paris, deux décisions laissant planer le spectre d’une saison blanche pour nos athlètes, Kevin et Jonathan Borlée ont pris le temps de réfléchir à leur avenir. Eux qui avaient laissé entendre, ces dernières années, qu’ils pourraient arrêter leur carrière après les JO 2020, ont donc un peu surpris, ce mercredi matin, au stade des Trois Tilleuls de Boitsfort, en dévoilant leur souhait de rester actifs non pas pour une année mais pour deux années supplémentaires, soit jusqu’à la fin de la saison 2022. Au moins !