Disputé pour la première fois en soirée, le Brussels Grand Prix, qui vivait ce vendredi sa 11e édition, a attendu vainement une étincelle côté belge.

Aucun nouveau minimum pour les championnats du monde n’a ainsi été réalisé malgré la présence de quelques athlètes de renom.

Sur 100m haies, la Néerlandaise Nadine Visser s’est imposée dans un joli chrono de 12.81 (vent nul) au cours d’une finale à laquelle ne participait pas Eline Berings (13.54 en séries), Anne Zagré devant pour sa part se contenter de la 5e place en 13.23 (13.30 en séries). « Je suis assez contente du résultat », fait savoir la Bruxelloise, déjà qualifiée pour les Mondiaux de Doha depuis plusieurs semaines et qui se montrait surtout soulagée de ne plus souffrir physiquement. « Je n’ai plus de douleurs à l’ischio depuis quelques jours, et c’est déjà une victoire en soi. »

Micchael Obasuyi a, lui, pris le 110m haies à son compte au prix d’une belle fin de course mais avec 13.68 (+0,1), le cinquième chrono de sa carrière, il demeurait à distance respectable du minimum mondial (13.46).

Camille Laus s’est, elle, classée 2e de son 400m en 52.58, son meilleur chrono de la saison (l’ancien était de 52.65), n’approchant toutefois pas le minimum pour Doha (51.80). La Canadienne Alice Brown l’a emporté en 52.22.

Chez les hommes, toujours sur le tour de piste, tous les regards étaient tournés vers Jonathan Sacoor, qui présentait un chrono de 46.09 pour meilleur temps de la saison. Mais cette fois, le champion du monde juniors, dépossédé jeudi du temps de référence belge par Dylan Borlée jeudi, n’a pas flambé, s’imposant en 46.39. Il faudra faire mieux aux championnats de Belgique le week-end prochain !

Sur 400m haies, la performance de Hanne Claes, qui a déjà son billet pour le Qatar en poche, est restée au stade de l’anecdote (3e en 58.08).

Engagé dans le concours du disque, Philip Milanov a devancé deux Jamaïcains, établissant un lancer à 64,19m au 4e essai. C’est la quatrième performance de la saison pour le Brugeois, par ailleurs très régulier à… 64m. Insuffisant, pour l’instant, pour Doha (65m) même si le vice-champion du monde 2015 peut espérer être repêché sur base des rankings mondiaux.