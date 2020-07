Éliminée en qualifications du triple saut, l’été précédent, lors des championnats du monde de Berlin et huitième de la finale mondiale en salle à Doha, quatre mois plus tôt, Svetlana Bolshakova débarque à Barcelone, en cette fin juillet 2010, forte d’un nouveau record de Belgique porté à 14,53 m, à la mi-juin, à Budapest. Ce qui lui vaut une attention médiatique importante à laquelle la jeune femme, qui a bien remonté la pente après avoir connu deux opérations et de longues rééducations (genou, en 2007, et tendon d’Achille, dès son retour, en 2008) a été peu habituée jusque-là.

S’exprimant dans un néerlandais mâtiné d’un accent russe trahissant ses origines, la native de Saint-Pétersbourg, âgée de 25 ans, relativisa très vite la cinquième place au ranking européen faisant d’elle une candidate au podium à Montjuic.

(...)