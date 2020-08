Euphorique après les deux médailles consécutives remportées au cours de ces championnats d’Europe de Barcelone par Kevin Borlée (or sur 400 m) et par Svetlana Bolshakova (bronze au triple saut), notre délégation espérait bien réussir la passe de trois, ce dimanche 1er août 2010, par l’intermédiaire de nos relayeurs de 4x400 m. Et, pourquoi pas, quitter la compétition sur un feu d’artifice, la médaille d’or étant dans toutes les têtes ! La question principale étant de savoir comment Jonathan Borlée aurait récupéré (plus encore moralement que physiquement) de sa finale manquée en individuel.

