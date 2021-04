Imke Vervaet a remporté le 400 m, samedi, au micromeeting d'Oordegem. Elle a devancé plusieurs autres Belgian Cheetahs présentes lors de la dernière grande répétition avant les Relais Mondiaux du week-end prochain à Chorzow, en Pologne. Vervaet a réalisé le temps de 53.30, pas loin de son record personnel (53.22). Paulien Couckuyt a terminé deuxième en 53.58. Son meilleur temps est de 52.98. Liefde Schoemaker (54.16) et Margo Van Puyvelde (55.03) ont terminé troisième et quatrième. Hanne Maudens a provoqué un faux départ et n'a pu défendre ses chances.

Vendredi à Rieti, Camille Laus, autre Cheetah, avait couru le tour de piste en 53.17.

Le lanceur de disque Philip Milanov a ouvert sa saison avec une plus que solide marque mesurée à 63,81m, son record de Belgique établie en 2016 est de 67,26m. Pour l'instant, le Brugeois n'a pas à s'inquiéter de sa qualification olympique, puisqu'il est 25e au "ranking" alors que les 32 premiers se rendront à Tokyo.

Le fait marquant de la journée est venu en 800 m de Pieter Sisk, 21 ans. Il a couru tout seul et établi son record personnel en 1:47.52. Il s'est ainsi qualifié pour les Championnats d'Europe Espoirs (U23) du 8 au 11 juillet à Bergen, en Norvège.