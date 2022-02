Attirées clairement par les 10.000 dollars qui récompenseront la première classée à l’issue du calendrier, Likina Amebauw (Ethiopie), Béatrice Chebet et Lucy Mawia (Ken) seront présentes dimanche à Hannut, apprend-on ce mercredi soir du côté des organisateurs. Elles viendront ainsi ajouter du lustre à un plateau qui était déjà emmené par l’Ougandaise Peruth Chemutai, première championne olympique en titre (3000 steeple) de l’histoire à se déplacer sur une manche du challenge Crosscup.

Pour vous situer les forces en présence, Chebet (21 ans) a déjà été couronnée par deux fois championne du monde chez les espoirs (5000 mètres en 2018, cross l’année suivante). Elle vaut 14 :34.55 sur 5000 et 8 :27.49 sur 3000. La demoiselle sera présente ce jeudi soir au meeting de Liévin avant de retourner au Kenya début de semaine prochaine. Cela aurait été bête qu’elle ne tente pas sa chance dimanche à Hannut...

Plus « belgo-belge », on apprend que Pieter-Jan Hannes (vainqueur à Diest dimanche sur le cross court) et Ruben Quérinjean (son dauphin lors de cette course) seront de nouveau confrontés sur cross court à Hannut. Une course aux allures de revanche, à laquelle prendra part également un « revenant », à savoir Oussama Lonneux, présent début 2021 dans la sélection belge aux championnats d’Europe indoor sur 3000.