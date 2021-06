Pour sa troisième sortie de l’été sur la distance, le détenteur du record de Belgique (3.33.70) a signé un chrono de 3.36.71 qui constitue son meilleur temps de la saison pour 15 centièmes. Notre compatriote a devancé le Portugais Isaac Nader (3.37.01) et l’Espagnol Ignacio Fontes (3.37.28). Le minimum pour les Jeux olympiques de Tokyo est encore relativement éloigné (3.35.00, à réussir au plus tard le 29 juin) mais Ismaël Debjani a fait une bonne affaire avec son classement mondial, celui-ci pouvant lui offrir in fine une sélection pour Tokyo. Toujours sur 1 500 m, mais chez les femmes, Lindsey De Grande (12e) a signé un chrono de 4.13.45 qui est son meilleur temps depuis 2011, année où les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie chronique. Chapeau ! Enfin, à la perche, Chloé Henry a franchi 4,02 m au 3e essai mais elle a échoué ensuite à 4,22 m.