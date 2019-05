Jacques Borlée s'est montré très satisfait des résultats des trois équipes de relais qui ont pris part aux Mondiaux de relais à Yokohama ce week-end.

Malgré des absences importantes, aussi bien les Tornados, les Cheetahs que le relais mixte sont parvenus à décrocher leur ticket pour les Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Doha cet automne.

"C'est comme si les Diables Rouges jouaient sans Eden Hazard, tant pour le relais messieurs que pour le relais dames", a commenté Jacques Borlée après les courses de ce dimanche. "Cynthia Bolingo et Kevin Borlée n'étaient pas là et toute l'équipe s'est dépassée pour compenser ces absences. Avec Cynthia et Kevin, on aurait été sans aucun doute encore plus étonnants. Les Cheetahs ont été extraordinaires et chapeau à Jonathan Sacoor qui s'est sacrifié en disputant deux courses l'une après l'autre."

Alors que Dylan Borlée était encore au sol et que son frère Jonathan tenait à peine debout, Jonathan a en effet dû se remobiliser très rapidement pour prendre part au relais mixte en tant que dernier relayeur. "C'est la chose la plus dure que j'ai eue à faire dans ma vie", a soupiré Sacoor après cette journée exténuante. "Mes jambes étaient encore pleine d'acide lactique. Recommencer à nouveau et tout donner une nouvelle fois, c'est le genre de choses auxquelles ton corps n'est pas habitué. Enfin soit, ça consitue un bon entraînement."

L'objectif de la délégation belge - qualifier les trois équipes de 4x400m pour les Mondiaux - est donc repli. "C'est très bon pour l'athlétisme belge. On a de bonnes perspectives pour le futur à Doha. Ça apporte beaucoup d'enthousiasme chez nos athlètes. On a réussi à faire tout cela grâce à la préparation, le désir de bien faire les choses, la fixation des objectifs, le soutien de Sport Vlaanderen et de l'ADEPS mais nous avons réalisé un petit miracle aujourd'hui. La médaille de bronze avec les Tornados est un véritable exploit."

La délégation belge n'aura toutefois pas l'occasion de fêter ça longtemps. "Nous partons demain matin à 5h15", explique Jacques Borlée. "La saison débute seulement et nous avons envie de bien figurer dans les compétitions d'ici 10 à 15 jours." Jonathan Sacoor préfère lui aussi récupérer. "Je vais tout d'abord faire un bain dans la glace. Je pense que ce sera un peu compliquer de danser", a-t-il plaisanté.