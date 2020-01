Jacques Borlée tire un bilan positif du stage de ses enfants en Afrique du Sud.

Après environ six semaines passées à Stellenbosch, il va être bientôt temps, pour la famille Borlée, de boucler ses valises et de rentrer en Belgique. Cette longue parenthèse sud-africaine aura permis à Kévin, Jonathan et Dylan de poser sereinement les bases d’une saison olympique revêtant une importance énorme. Le 22 février prochain, les jumeaux fêteront leur 31e anniversaire et leurs quatrièmes Jeux olympiques pourraient bien être les derniers. À moins que…