Le couperet est tombé, ce jeudi soir, sur l’organisation des championnats d’Europe de Paris programmés du 25 au 30 août : ceux-ci sont purement et simplement annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Après le report des Mondiaux en salle de Nankin et des Jeux olympiques de Tokyo, il s’agissait du dernier espoir de vivre un événement d’envergure cette année. On se dirige dès lors lentement mais sûrement vers une saison blanche, peut-être à quelques meetings près…