Depuis plusieurs années, sa progression est scrutée, décortiquée, commentée. Comme dans un film d’anticipation, le scénario de l’éclosion de Jakob Ingebrigtsen était attendu non seulement par toute la Norvège, mais par tout le microcosme de l’athlétisme. Car ce jeune homme de 19 ans aujourd’hui, membre d’une fratrie de sept frères et sœur, a de qui tenir, lui qui court dans les pas de ses aînés Henrik et Filip.



(...)