Après avoir raccroché les spikes en 2017, Antoine Gillet a trouvé son bonheur professionnel en tant que développeur pour une société dans le domaine bancaire. Papa de deux enfants ("et bientôt d’un troisième, au mois de juillet !"), l’ancien athlète, âgé de 33 ans, a contribué, entre 2010 et 2012, aux quatre premières médailles internationales remportées par notre relais 4x400 m. En 2015, l’année où la LBFA a cessé de verser les primes dues aux athlètes, le Bertrigeois était présent lors des Relais mondiaux aux Bahamas, en tant que réserviste, avant de disputer série et finale aux championnats du monde de Pékin.