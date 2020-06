En mars 2019, Cynthia Bolingo remportait une superbe médaille d’argent aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle à Glasgow. Alors au sommet de sa forme, l’athlète affiliée au CABW était loin de s’imaginer qu’un an et demi plus tard, elle passerait du paradis à l’enfer. En août, elle devait déclarer forfait pour les Mondiaux en raison de douleurs au tendon d’Achille, une blessure dont elle vient à peine de se remettre.

Mais en mai dernier, c’est une douleur bien plus horrible qui venait frapper l’athlète de 27 ans avec la disparition tragique de son papa. Aujourd’hui, Cynthia Bolingo tente de se reconstruire, tant physiquement que mentalement, à la recherche de nouveaux repères dans sa vie privée comme sur la piste.

(...)