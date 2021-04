a écrit Jonathan Borlée, 33 ans.

Les Belgian Tornados qui représenteront la Belgique les 1er et 2 mai sur le relais 4X400m à Chorzow, en Pologne, sont pour l'instant Kevin et Dylan Borlée, ainsi que Robin Vanderbemden, alors que Jonathan Sacoor a effectué un test au coronavirus lundi. Si le résultat s'avère négatif, l'athlète, actif à l'université du Tennessee, s'envolera depuis les États-Unis pour la Belgique, qu'il rejoindra mardi, avait précisé la veille le coach Jacques Borlée qui a déjà dû faire face aux défections de Julien Watrin et Christian Iguacel (déchirure aux ischio-jambiers).

Chez les dames, Hanne Claes (touchée au tendon d'Achille), absente à l'Euro en salle début mars à Torun, a dû laisser sa place à Hanne Maudens. Cynthia Bolingo, Paulien Couckuyt, Camille Laus, Margo Van Puyvelde et Imke Vervaet complètent la sélection.

Les Belgian Tornados avaient décroché la médaille de bronze dans le 4x400m (3:02.70) lors de la précédente édition de ces "World Relays" les 11 et 12 mai 2019 à Yokohama, au Japon.