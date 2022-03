Pas de championnats du monde en salle pour Jonathan Borlée. Le Bruxellois, membre de la sélection des Belgian Tornados (relais 4x400m), a annoncé son forfait, ce mardi matin, sur Instagram en raison d’une déchirure. "Un petit contretemps mais les objectifs restent Eugene et Munich cet été", a-t-il souligné.

Renseignements pris, c'est ce dimanche, lors du dernier entraînement individuel, que le recordman de Belgique outdoor du 400m s'est blessé à l'ischio-jambier. "Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien et il n'y a pas eu de signaux d'alerte avant, donc c'est très frustrant", lance-t-il. "Il va falloir trouver une solution pour que cela n'arrive plus." Jonathan Borlée, 34 ans, avait déjà été victime de la même blessure aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier lors de sa deuxième course au Japon.

Ses frères Kevin et Dylan figurent dans le noyau des Belgian Tornados en partance pour Belgrade, au même titre que Julien Watrin, Jonathan Sacoor et Alexander Doom. L'équipe belge avait été médaillée de bronze lors de la dernière édition, en 2018, à Birmingham.